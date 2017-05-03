"Более 100 тысяч жертв": в Польше массовые убийства поляков органами НКВД назвали геноцидом

Массовые убийства поляков в Советском Союзе были геноцидом.

Об этом 3 мая заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, передает "Польское радио".

По его словам, 80 лет назад в рамках польской операции сотрудники НКВД убили по меньшей мере 111 тысяч поляков.

Он также напомнил, что поляков убивали на основании приказа от 11 августа 1937 бывшего народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова, а главным мотивом преступной акции была национальность.

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При этом он Шарек подчеркнул, что 111 тысяч - это минимальное число жертв польской операции НКВД, , кроме прочего, нужно помнить, что были еще тысячи тех, кого сослали в лагеря и кто погиб там.

По мнению главы ИНП, "это был огромный геноцид, а все репрессии применяли против них только потому, что они были поляками".

Также Шарек подчеркнул, что поляков приговаривали к смерти или лагерей на основании абсурдных обвинений, в частности за визит в польское консульство, посещение церкви, критику советской власти или принадлежность к несуществующей тогда Польской военной организации.