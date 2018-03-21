В полиции сообщили о 7 задержанных "активных участниках" столкновений у Кабмина

На шестерых человек составили административные материалы по признакам ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций) КУпроАП.

В Киеве за нарушение правопорядка во время сегодняшней акции под Кабинетом министров Украины в управление полиции доставлены семь человек.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, на задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Как уточнили в Отделе коммуникации полиции Киева, акция возле Кабмина проходила согласно поданной в Киевскую городскую государственную администрацию заявке. «Несмотря на предупреждения правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на шесть человек составили административные материалы по признакам ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) КоАП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, возле Кабмина произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.