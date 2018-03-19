В Николаеве под здание ОГА принесли бумажные самолетики в память о Волошине - они оказались в урне (фото)

Бумажные самолетики через 10 минут оказались в мусорной урне.

В Николаеве под здание областной администрации принесли несколько десятков бумажных самолетиков в память о летчике, и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславе Волошине.

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Фото опубликованы пользователями в Facebook. Но самолетики были выброшены в ближайшую урну.

"Днем возле порога ОГА разложили бумажные самолетики. Через десять минут вот такой результат. Без комментариев", - пишет на своей странице пользователь Воронов Андрей и публикует соответствующее фото.

Как известно, СМИ обнародовали телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него "суицидальные настроения".

18 марта сообщалось, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний в.а. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.