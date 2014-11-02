Из плена освободили еще 25 военнослужащих
13:56, 02 ноября 2014Общество
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На протяжении минувших суток из плена террористов на востоке Украины были освобождены 25 украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
«В прошедшие сутки из плена террористов было освобождено 25 украинских военнослужащих, которые на протяжении двух месяцев находились в заложниках. В частности освобождены 17 военнослужащих Херсонского батальона Национальной гвардии Украины», - сказал он.
Читайте такжеВ плену боевиков на Донбассе остаются 4 журналистаЛысенко отметил, что военнослужащие доставлены в Харьков, где им будет предоставлена необходимая помощь.
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