Валентин Резниченко: От подтопления домов спасли полторы тысячи криворожан

В Кривом Роге расчистили балку Кандыбина. Таким образом, как рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, были спасены от подтоплений полторы тысячи местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации

«Расчищенные реки, зарыбленные водоемы, ликвидированные свалки. Ежегодно воплощаем в жизнь около 20 экопроектов. Такую задачу ставит перед областью Президент Украины Петр Порошенко. Сейчас уже завершили работы по расчистке балки Кандибина в Кривом Роге. В планах областной власти - обустроить там рекреационную зону», - отметил Валентин Резниченко

Балка Кандыбина - это бывшая шахта, которую затопило водой. Дамба постепенно затягивалась илом, превращаясь в болото. Впоследствии там образовалась стихийная свалка.

Такая ситуация продолжалась десятки лет, пока за дело не взялась ДнипроОГА при поддержке народного депутата от БПП Константина Усова. Работы стартовали в 2017-м. Строители работали на 5 участках, расчистив в целом полтора километра балки.