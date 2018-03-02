Родилась в рубашке: на Харьковщине спасли девочку, которая попала под двухметровый снежный завал

Спасатели нашли ребенка, который уже не дышал, под двухметровым слоем снега.

В селе Ивашки Золочевского района Харьковской области сегодня спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, ребенок 2006 года рождения попала под снежный завал во время досуга – она вместе с подругой гуляли возле оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.

До приезда спасательного подразделения ГСЧС местные пытались отыскать девочку. В ходе проведенных поисковых работ спасателями за несколько минут под двухметровым слоем снега ребенок был найден, но он не дышал. После реанимационных мероприятий спасателям удалось восстановить дыхание девочке и ее подняли на гору, где уже ждала бригада скорой медицинской помощи.