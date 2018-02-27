Ситуация под ВР: к палаточному городку подъехали две "скорые", у Рады лежат десятки шин
Ситуация возле Верховной Рады спокойная.
Как передает корреспондент УНИАН, возле парламента находятся не более 100 митингующих.
Часть правоохранителей отошла от центральных входов в здание ВР.
К палаточному городку подъехали два автомобиля скорой медицинской помощи, но не видно, чтобы в авто заносили раненых.
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Возле парламента лежат более 20 шин, которые правоохранители отобрали у митингующих.
Как сообщал УНИАН, сегодня возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины. Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.
Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и оборонялись палками, также они бросали в полицейских бутылки.
Позже депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что в результате столкновений возле парламента пострадали двое полицейских. По словам депутата, у одного из полицейских сломана ключица.
В свою очередь депутат Владимир Парасюк заявил, что правоохранители избили многих митингующих.