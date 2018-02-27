Ситуация под ВР: к палаточному городку подъехали две "скорые", у Рады лежат десятки шин

К палаточному городку подъехали два автомобиля скорой медицинской помощи, но не видно, чтобы в авто заносили раненых.

Ситуация возле Верховной Рады спокойная.

Как передает корреспондент УНИАН, возле парламента находятся не более 100 митингующих.

Часть правоохранителей отошла от центральных входов в здание ВР.

К палаточному городку подъехали два автомобиля скорой медицинской помощи, но не видно, чтобы в авто заносили раненых.

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Возле парламента лежат более 20 шин, которые правоохранители отобрали у митингующих.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины. Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.

Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и оборонялись палками, также они бросали в полицейских бутылки.

Позже депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что в результате столкновений возле парламента пострадали двое полицейских. По словам депутата, у одного из полицейских сломана ключица.

В свою очередь депутат Владимир Парасюк заявил, что правоохранители избили многих митингующих.