На Житомирщине СБУ и Нацполиция прекратили деятельность группировки копателей янтаря
Сегодня на Житомирщине СБУ и Нацполіція прекратили деятельность группировки копателей янтаря.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с нацполицией прекратили в Овручском районе Житомирщины деятельность группировки нелегальных копателей янтаря",- сказано в сообщении.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители 19 февраля провели ряд обысков у организаторов и участников нелегального бизнеса.
Во время следственных действий сотрудники СБ Украины обнаружили оборудование для добычи «солнечного камня» общей стоимостью почти двадцать тысяч долларов США и почти килограмм добытого янтаря-сырца различных фракций.
У злоумышленников также изъят арсенал огнестрельного оружия с большим количеством патронов.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.