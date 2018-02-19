На Житомирщине СБУ и Нацполиция прекратили деятельность группировки копателей янтаря

Во время следственных действий сотрудники СБ Украины обнаружили оборудование для добычи «солнечного камня»

Сегодня на Житомирщине СБУ и Нацполіція прекратили деятельность группировки копателей янтаря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с нацполицией прекратили в Овручском районе Житомирщины деятельность группировки нелегальных копателей янтаря",- сказано в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители 19 февраля провели ряд обысков у организаторов и участников нелегального бизнеса.

Во время следственных действий сотрудники СБ Украины обнаружили оборудование для добычи «солнечного камня» общей стоимостью почти двадцать тысяч долларов США и почти килограмм добытого янтаря-сырца различных фракций.

У злоумышленников также изъят арсенал огнестрельного оружия с большим количеством патронов.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.