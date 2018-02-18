Прощеное воскресенье 2018: православные готовятся к началу Великого поста
11:29, 18 февраля 2018Общество
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Прощеное воскресенье означает последний день Масленицы. В свою очередь, Масленичная неделя предшествует Великому посту.
Просить прощения перед началом Великого поста – одна из самых древних христианских традиций / фото УНИАН
18 февраля 2018 года православные христиане отмечают "Прощеное воскресенье".
Прощеное воскресенье означает последний день Масленицы. В свою очередь, Масленичная неделя предшествует Великому посту.
Прощеное воскресенье — это день, в который нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами, соседями и другими людьми. Неоходимо уладить все конфликты.
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В Прощеное воскресенье по обычаю принято извиниться перед всеми, кто вас окружает, за причиненные вольно или невольно обиды, а также простить всех, кто чем-либо обидел вас. Если у вас просят прощения, в этом отказывать нельзя – это большой грех.
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