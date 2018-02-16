Нацотбор Евровидения-2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала (видео)

Украинцы смогут оценить композицию участников Евровидения из Франции.

В этот раз украинцы смогут оценить композицию из Франции Уже в эту субботу, 17 февраля, состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2018. Отметим, что онлайн второго полуфинала можно смотреть на телеканалах "СТБ" и "UA:ПЕРШИЙ". При этом стало известно, кого организаторы мероприятия пригласили в качестве звездного гостя – дуэт Madame Monsieur.

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Отметим, что Madame Monsieur с песней "Mercy" стали победителями национальных отборов во Франции и будут представлять свою страну на Евровидении 2018, который пройдет в Лиссабоне, Португалия.

Дуэт Madame Monsieur сотоит из двух артистов - Эмили Сатт и Жан-Карла Лукаса, которые впервые встретились еще в 2008 году. Однако творческий тандем образовался в 2013 году. Интересно, что в финале французского нацотбора Madame Monsieur заняли третье место по результатам оценок жюри. И все же благодаря голосованию зрителей пара обошла конкурентов.