Ситуацию с аппаратом прокомментировали в «Роскосмосе».

Старый российский спутник наблюдения «Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу Земли над Индийским океаном.

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Как сообщает «РИА Новости», это следует из данных ВВС США с сайта space-track.org. На этом ресурсе собраны сведения о десятках тысяч объектов, запущенных в космос.

По информации американских ВВС, российский аппарат находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров. Утром 22 сентября (в 06:43 по мск), он выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.

В то же время, в «Роскосмосе» заявили, что вероятность падения на Землю фрагментов этого аппарата крайне мала. Там также подтвердили, что спутник не функционирует и относится к категории космического мусора.

«Монитор-Э" вывели в космос в августе 2005 года с космодрома Плесецк. В процессе эксплуатации спутника возникли серьезные технические проблемы, и в 2011 году он прекратил работу.

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Автор: Дмитрий Захаров