Города были найдены высоко в горах Узбекистана, что само по себе является необычным.

В Узбекистане вдоль Шелкового пути археологи обнаружили два города, затерянных на протяжении столетий.

Эта находка может изменить представление о том, что уже известно о древнем торговом пути, пишет Independent. Города были обнаружены в скалистых горах всего в 3 км друг от друга с помощью лазерной технологии дистанционного зондирования.

Их расположение среди гор, около 2000–2200 м над уровнем моря, особенно интересно, поскольку такая высота могла бы обеспечить очень холодные зимы - с температурным уровнем, при котором на сегодняшний день живет всего 3% населения мира.

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Исследователи также заявили, что открытие этих городов, которые, по-видимому, были загадочно заброшены сотни лет назад, может изменить понимание экономического и культурного ландшафта исторической Центральной Азии.

"Главный вывод этого исследования - существование крупных, укрепленных и спланированных городов на большой высоте, что до сих пор является редким явлением, но гораздо более исключительным в древние времена", - прокомментировал руководитель исследования Майкл Фракетти из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Тугунбулак, более крупный из двух городов, существовал примерно с 6 по 11 век н. э., занимая площадь в 300 акров. Исследователи полагают, что когда-то в нем проживали десятки тысяч человек, и он считается одним из крупнейших городов своего времени в регионе.

В огромном городе было 5 сторожевых башен и центральная крепость, все защищенные толстыми каменными и глинобитными стенами.

После раскопок одного из укрепленных зданий Тугунбулака исследователи обнаружили остатки печей и горнов, что навело их на мысль, что это могла быть фабрика по производству железа.

"Тугунбулак усложняет большую часть исторического понимания ранней средневековой политической экономики Шелкового пути, помещая как политическую власть, так и промышленное производство далеко за пределы региональных "житниц", таких как Самарканд", - сказал Фракетти.

Другой город, Ташбулак, был примерно в 10 раз меньше своего соседа, с населением, достигающим нескольких тысяч человек. Он существовал в аналогичный период с 730-750 по 1030-1050 годы нашей эры.

Хотя Ташбулак не считается промышленным центром такого же масштаба, как Тугунбулак, этот меньший город раскрыл интересные культурные аспекты, отражающие раннее распространение ислама.

Исследователи раскопали 400 могил мужчин, женщин и детей, включая некоторые из старейших мусульманских захоронений, которые были обнаружены в регионе.

"Кладбище не соответствует небольшому размеру города. Определенно есть что-то идеологически ориентированное вокруг Ташбулака, из-за чего там хоронили людей", - сказал Фракетти.

Ученые впервые обнаружили Ташбулак в 2011 году, а затем несколько лет спустя нашли Тугунбулак.

С помощью дополнительных исследований они надеются выяснить, почему тогдашние люди решили жить в горах, что отклонялось от нормы типичных сельскохозяйственных обществ того времени. "Эти люди не были варварскими конными ордами, как их часто рисует история. Они были горными народами, вероятно, с кочевыми политическими системами, но они также вкладывали средства в крупную городскую инфраструктуру. Это меняет все наши представления и знания об истории Центральной Азии", - заключили ученые.

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