Американские астронавты похвастались первыми четырьмя завязями на высаженных или в июне чили.

Американским членам экипажа Международной космической станции впервые удалось вырастить на орбите перец.

Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Перцы выросли в специальной экспериментальной установке Advanced Plant Habitat. Всего астронавты обнаружили четыре завязи - значительно меньше, чем было опыленных цветов на стеблях. Причины для этого еще предстоит выяснить.

Отмечается, что перцы - самоопыляющиеся растения, поэтому в насекомых для этого процесса не нуждаются. Для этого в установке включали вентиляторы, чтобы создать циркуляцию воздуха в условиях микрогравитации. Кроме того, члены экипажа опыляли некоторые цветы вручную.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfPpic.twitter.com/8MnpLVbYoA — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021

Читайте также"Это плохо": на российском модуле МКС нашли новые трещиныВ NASA отмечают, что преодоление проблем, связанных с выращиванием фруктов и овощей в условиях микрогравитации, важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С, например, перец.

Всего космонавты планируют собрать два урожая - в конце октября и начале ноября. Часть перцев астронавты съедят, а остальные отправят на Землю для исследований.

Как сообщал УНИАН, в сентябре экипаж МКС сообщил о дыме и запахе горелого пластика в российском сегменте станции, а также сработала пожарная сигнализация.

Автор: Станислав Кожемякин