Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5 с поддержкой NFC (фото, видео)

Браслет отличается 1,1-дюймовым дисплеем и новой магнитной зарядкой.

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5. Новинка отличается поддержкой NFC и магнитной зарядкой.

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Как сообщает блог «Сяомишка», браслет имеет 1,1-дюймовый цветной OLED-дисплей, новый датчик SpO2 для контроля насыщения кислородом в крови, возможность удаленного управления камерой смартфона, ряд новых функций и удобную магнитную зарядку.

Новинка обладает батареей на 100 мАч. По заверению производителя, браслет может работать без подзарядки 2 недели. Заявлена водонепроницаемость стандарта 5ATM.

В Китае официальная стоимость обычной версии 189 юаней ($26,73), версия с модулем NFC можно купить за 229 юаней ($32,38).

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