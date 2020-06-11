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Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5 с поддержкой NFC (фото, видео)

11:31, 11 июня 2020
Наука и IT
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Xiaomi представила новый фитнес-браслет / xiaomishka.ru

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Как сообщает блог «Сяомишка», браслет имеет 1,1-дюймовый цветной OLED-дисплей, новый датчик SpO2 для контроля насыщения кислородом в крови, возможность удаленного управления камерой смартфона, ряд новых функций и удобную магнитную зарядку.

xiaomishka.ru

Новинка обладает батареей на 100 мАч. По заверению производителя, браслет может работать без подзарядки 2 недели. Заявлена водонепроницаемость стандарта 5ATM.

В Китае официальная стоимость обычной версии 189 юаней ($26,73), версия с модулем NFC можно купить за 229 юаней ($32,38).

xiaomishka.ru

Ранее Redmi представила два недорогих 5G-смартфона - Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

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