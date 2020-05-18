ВВС США запустили новейшую ракету Atlas V для секретной миссии в космосе

X-37B является секретной программой, Пентагон не раскрывал ее подробностей.

В США с мыса Канаверал в штате Флорида успешно стартовала ракета Atlas V с космопланом американских ВВС X-37B на борту.

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Как сообщает BBC, самолет X-37B, также известный как орбитальный испытательный корабль, выведет спутник на орбиту, а также протестирует технологию излучения энергии.

Это шестая миссия самолета в космосе.

X-37B является секретной программой, Пентагон не раскрывал ее подробностей. Известно, что в одном из экспериментов будет проверено влияние радиации в космосе на семена и другие материалы.

«В этой миссии X-37B будет проведено больше экспериментов, чем в любых других предыдущих миссиях», - заявила в начале этого месяца секретарь ВВС Барбара Барретт.

Программа X-37B стартовала в 1999 году. Самолет напоминает уменьшенную версию пилотируемых космических кораблей, которые были выведены из эксплуатации космической программы США в 2011 году. Орбитальный корабль может скользить вниз сквозь атмосферу и приземляться на взлетно-посадочную полосу, как это делал космический корабль "Спейс шаттл".