Создатели робота рассчитывают, что в будущем он сможет заменить адвокатов на судебных заседаниях.

Впервые робот-адвокат будет участвовать в судебном заседании - в феврале на слушаниях он будет консультировать ответчика. Предстоящее судебное заседание войдет в историю.

Первый в мире робот-адвокат от компании DoNotPay будет работать в смартфоне обвиняемого и слушать комментарии, чтобы предоставлять своему клиенту инструкции относительно того, что говорить во время дебатов, передает DailyMail.

Где будет проходить суд, обвинение и имя подсудимого не разглашаются.

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Создатели робота так настроили аудиоинструмент, чтобы он не реагировал на заявления людей мгновенно, а делал это после завершения обсуждения, проанализировав комментарии, а уже потом представил решение.

"Все дело в разговоре, это то, за что юристы берут сотни или тысячи долларов в час", - сказал создатель робота Джошуа Браудер, который верит, что его изобретение когда-то заменит юристов.

На сайте компании DoNotPay указано, что их технология также может быть использована, чтобы одержать победу над бюрократией; найти скрытые деньги и судиться с кем угодно. Там привели пример, что робот-адвокат разбирается в законах о правах потребителей, в частности об отмененных и задержанных рейсах и платежах, прав на рабочем месте и тому подобное.

Искусственный интеллект в судах

Первым в мире искусственный интеллект в зале суда применил Китай. В июле 2022 года стало известно, что страна использует эту технологию для "совершенствования" судебной системы, рекомендуя законы, составляя документы и предупреждая о "вероятной человеческой ошибке" в решениях.

Теперь судьи должны консультироваться с искусственным интеллектом в каждом деле и если они нарушают его рекомендации, то должны подать письменное объяснение причин.

Китай разрабатывает систему "умного суда" с 2016 года, когда главный судья Чжоу Цян призвал к технологии для повышения "справедливости, эффективности и доверия" к судебной системе.

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