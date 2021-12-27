Пока что в компетенцию программы входят восемь наиболее распространенных преступлений в Шанхае.

В Китае разработали систему с искусственным интеллектом, способную, как утверждается, выдвигать обвинения с точностью более 97%.

ИИ-прокурор был создан и протестирован Народной прокуратурой района Пудун в Шанхае - крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой Китая, пишет Mail Online.

По словам ведущего ученого проекта, профессора Ши Юн, искусственный интеллект позволит разгрузить прокуроров и облегчить их работу, чтобы те могли сосредоточиться на самых сложных делах.

В компетенцию ИИ-прокурора входят восемь наиболее распространенных преступлений в Шанхае:

"провоцирование неприятностей" - термин, используемый для подавления инакомыслия в Китае;

мошенничество с кредитными картами;

преступления, связанные с азартными играми;

опасное вождение;

кражи;

мошенничество;

умышленное нанесение травм;

воспрепятствование выполнению служебных обязанностей.

С 2015 по 2020 год ИИ "обучали" на основе 17 000 реальных случаев. Он будет выдвигать обвинения, учитывая тысячу параметров из текста описания дела, созданного людьми. При этом система способна работать на обычном компьютере.

Читайте такжеИскусственный интеллект написал речь для украинского министра (видео)Вскоре список преступлений собираются увеличить, а также обучить ИИ выдвигать несколько обвинений против одного подозреваемого.

При этом далеко не все в восторге от новой разработки. Считается, что власти Китая способны сделать ее "оружием государства", а вынесенные машиной решения все еще могут быть ошибочны.

"Точность 97% может быть высокой с технологической точки зрения, но всегда будет шанс на ошибку. Кто возьмет на себя ответственность, когда это произойдет? Прокурор, машина или разработчик алгоритма? ИИ может помочь обнаружить ошибку, но он не может заменить человека при принятии решения", - отметил один прокурор из Гуанчжоу.

Ранее УНИАН писал, что компания OpenAI представила регрессивную предобученную модель нейросети WebGPT, которая может посредством поисковых запросов не только находить релевантную информацию, но и формировать из нее разумный и осмысленный ответ.

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