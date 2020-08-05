SpaceX провела пуск нового прототипа "марсианского" корабля (видео)

Полноценный запуск комплекса Starship намечен на 2021 год.

Американская компания SpaceX провела первые летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship SN5, которую планируют использовать для полетов на Луну и Марс.

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Как сообщает N+1, в ходе испытаний прототип взлетел на 150 метров, переместился в сторону и совершил мягкую посадку на посадочную площадку. Трансляция испытаний велась на Youtube-канале NASA.

Отмечается, что Starship — это перспективная сверхтяжелая ракета, которую SpaceX разрабатывает в качестве замены ракетам Falcon. Апарат состоит из двух ступеней, одна из которых будет выступать и как корабль.

По замыслу инженеров, ракета сможет вывести в космос более 100 тонн полезного груза, ее хотят использовать для лунных и марсианских миссий. Кроме того, ступени смогут совершать мягкую посадку и дозаправку в космосе.

SpaceX рассматривает Starship и как транспорт для суборбитальных пассажирских перелетов между континентами. Предполагается, что вторая ступень ракеты сможет долететь с одного континента на другой всего за несколько десятков минут.

Полноценный запуск комплекса Starship намечен на 2021 год.

Ранее сообщалось, что американский космический корабль компании SpaceX Crew Dragon c астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном вернулся на Землю.

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