В Германии говорят, что вакцину против COVID-19 придется ждать до середины 2021 года

Германия ускоряет разработку лекарств, выделив грант трем биотехническим компаниям.

Немецкое правительство убеждено, что вакцина против COVID-19 будет готова к середине 2021 года, не раньше.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Германия ускоряет разработку лекарств, выделив грант трем биотехническим компаниям.

Правительственные советники настаивают на выделении грантов из фонда в 750 миллионов евро трем компаниям – BioNtech, CureVac и IDT Biologika, которые разрабатывают вакцины.

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«Все три они являются очень обнадеживающими кандидатами, но мы должны всегда ожидать и неудачи во время тестирующей фазы, ибо одно дело иметь эффективную вакцину, а другое – иметь безопасную вакцину, которую бы хотели люди», – сказала министр образования и научных исследований Германии Анья Карличек.

В мире же сейчас разрабатывают или уже тестируют 150 кандидатов на вакцину против COVID-19, 23 из них тестируют на людях по всему миру. Разработку же британских ученых недавно пытались украсть хакеры, подконтрольные ФСБ РФ.

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