В Windows поменяется меню "Пуск"

Новый дизайн меню «Пуск» снизит контрастность иконок быстрого запуска и сделает их более обтекаемыми.

Американская корпорация Microsoft на своем блоге объявила, что в следующем обновлении Windows 10 представит новый дизайн меню «Пуск» и изменит конфигурацию сочетания клавиш Alt-Tab.

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Поменяются также панель задач и система уведомлений, передает kommersant.

Новый дизайн меню «Пуск» снизит контрастность иконок быстрого запуска и сделает их более обтекаемыми. Теперь они будут появляться на однородном и частично прозрачном фоне.

Конфигурация клавиш Alt-Tab теперь позволит переключаться не только между приложениями, но и между страницами браузера Edge.

Панель задач можно будет персонализировать и связать с аккаунтом Xbox Live или смартфоном на операционной системе Android. Уведомления теперь можно будет быстро закрыть, нажав на крестик в правом верхнем углу, а в настройках ссылки, ведущие на устаревшую панель управления, теперь будут перенаправлять на страницу с информацией о программе.

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