Крупное майское обновление Windows 10 теперь доступно всем пользователям

В новой Windows появилась подсистема Linux второго поколения с полноценным ядром и поддержкой графического интерфейса.

Масштабное обновление Windows 10 (версия 2004) стало доступным для всех пользователей системы.

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Как сообщает «Игромания», обновление несет целый ряд крупных новшеств. В частности – в Windows 10 появилась подсистема Linux второго поколения с полноценным ядром и поддержкой графического интерфейса.

Обновление также позволит давать свои названия виртуальным рабочим столам, осуществлять облачную загрузку для сброса данных на ПК и вести мониторинг температуры GPU прямо в Диспетчере задач. Обновились стандартные инструменты Windows – блокнот и калькулятор. Кроме того, система должна стать более производительной.

Ассистент Cortana теперь выделен в отдельное приложение и наделен новыми функциями. К примеру, научился создавать события в календаре, отправлять электронные письма и находить письма от выбранных адресатов.

Для установки обновления нужно вручную проверить наличие сборки в Центре обновления Windows и принять решение об инсталляции.

Можно также использовать Media Creation Tool с сайта Microsoft. Эта утилита позволит установить систему «с чистого листа» или просто загрузить образ.

Номер версии Windows 10 (2004) — 19041.1.

Ранее Компания Microsoft прекратила распространение обновления Windows 10 с номером KB4524244 после того, как пользователи начали жаловаться на критические ошибки, включая крах системы.

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