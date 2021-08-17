В последнем обновлении приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12, появилась функция, позволяющая пользователю управлять своим устройством с помощью мимики.
Об этом рассказывается на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.
Приложение предоставляет набор инструментов для людей с ограниченными возможностями. С обновлением в нем появилась функция управления смартфоном с помощью одного лишь лица.
В настоящее время поддерживается установка нескольких движений для нескольких элементов управления:
- открытый рот,
- улыбка,
- поднятые брови,
- взгляд влево,
- взгляд вправо,
- взгляд вверх.
К примеру, можно связать открытый рот с открытием панели уведомления или поднятие брови с возвратом на главный экран. В будущем этот список может пополниться.
Авторы материала отмечают, что обновленная версия Android Accessibility Suite, похоже, не является эксклюзивной для устройств с Android 12, поскольку им удалось загрузить APK-файл и использовать новую функцию на устройстве с Android 11. При этом обновление с функцией управления мимикой пока недоступно в Google Play.
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