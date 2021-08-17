В приложении пока что есть шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, вправо и вверх / фото xda-developers.com

В последнем обновлении приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12, появилась функция, позволяющая пользователю управлять своим устройством с помощью мимики.

Об этом рассказывается на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Приложение предоставляет набор инструментов для людей с ограниченными возможностями. С обновлением в нем появилась функция управления смартфоном с помощью одного лишь лица.

В настоящее время поддерживается установка нескольких движений для нескольких элементов управления:

  • открытый рот,
  • улыбка,
  • поднятые брови,
  • взгляд влево,
  • взгляд вправо,
  • взгляд вверх.

К примеру, можно связать открытый рот с открытием панели уведомления или поднятие брови с возвратом на главный экран. В будущем этот список может пополниться.

Авторы материала отмечают, что обновленная версия Android Accessibility Suite, похоже, не является эксклюзивной для устройств с Android 12, поскольку им удалось загрузить APK-файл и использовать новую функцию на устройстве с Android 11. При этом обновление с функцией управления мимикой пока недоступно в Google Play.

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Автор: Катерина Комолова