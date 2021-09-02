С похожими проблемами столкнулись американские и европейские пользователи.

Масштабный сбой произошел в популярной социальной сети Instagram. Проблемы возникли у американских и европейских пользователей, в том числе украинцы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Всего поступило более 3,7 тысячи сообщений от пользователей о проблемах с доступом к соцсети. У 66% пользователей возникли проблемы с загрузкой приложения. Кроме того, 21% пользователей не смогли войти в аккаунт, а еще у 13% не работал сайт Instagram.

Также некоторые пользователи столкнулись с проблемами с доступом к социальной сети Facebook.

Читайте такжеВ работе поисковой системы Google произошел масштабный сбойКак ранее сообщал УНИАН, в работе социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру произошел масштабный сбой. Тогда больше всего пострадали жители США и Японии.

Страны Европы сбой затронул лишь частично, большего всего жалоб поступило от жителей Венгрии и Бельгии.

Пользователи Instagram сообщают, что в приложении перестали работать личные сообщения, а у некоторых и вовсе показывает просто черный экран.

В Facebook возникла проблема с просмотром ленты новостей. Также в хрониках пользователей не отображались последние посты.

Автор: Анастасия Горбачева