Прекращается действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования.

Украина прекращает образовательное и научное сотрудничество с Российской Федерацией.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, Кабинет министров 24 марта принял постановление "О денонсации соглашений в области образования и науки с Российской Федерацией".

"В связи с беспрецедентным проявлением открытой, жестокой широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, атаками на украинские города, жестокими убийствами гражданского населения, разрушением и повреждением жилых домов, учреждений образования и учреждений здравоохранения, сотрудничество в области образования и науки со страной-агрессором полностью прекращено, а перспективы налаживания сотрудничества, в рамках выполнения двусторонних соглашений, отсутствуют", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В частности, прекращается действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования; соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях; соглашения о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

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