Украина прекращает образовательное и научное сотрудничество с Российской Федерацией.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, Кабинет министров 24 марта принял постановление "О денонсации соглашений в области образования и науки с Российской Федерацией".
"В связи с беспрецедентным проявлением открытой, жестокой широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, атаками на украинские города, жестокими убийствами гражданского населения, разрушением и повреждением жилых домов, учреждений образования и учреждений здравоохранения, сотрудничество в области образования и науки со страной-агрессором полностью прекращено, а перспективы налаживания сотрудничества, в рамках выполнения двусторонних соглашений, отсутствуют", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
В частности, прекращается действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования; соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях; соглашения о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.