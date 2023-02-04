Эта экзопланета находится в 15 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.

Команда немецких ученых из Института астрономии Макса Планка обнаружила новую планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни.

Ею оказалась скалистая экзопланета под названием Wolf 1069b. Она расположена в 31 световом году от нас, сообщает Science Alert.

По данным ученых, масса этой планеты в 1,36 раза превышает массу Земли. Полный оборот вокруг звезды она делает за 15,6 дня и размещенная в 15 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу. Несмотря на это, на планете не жарко - она вращается вокруг красного карлика, который намного холоднее Солнца.

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Астрономы отмечают, что Wolf 1069b похожа на Меркурий и может иметь температуру около -23°С. Это слишком холодно для жидкой воды, которая без атмосферы все равно превратилась бы в пар. По оценке ученых, чтобы узнать больше о пригодности Wolf 1069b к жизни надо еще подождать примерно десять лет.

Последние открытия астрономов

Как ранее сообщал УНИАН, ученые обнаружили в космосе два "водных мира".

В конце 2022 года астрономы обнаружили экзопланету, которая по спирали приближается к своей звезде. Она обречена на столкновение и уничтожение.

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