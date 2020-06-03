Биологи показали самого глубоководного осьминога в мире (фото)

Гримпотевтиса, также известного как "осьминог Дамбо", обнаружили на глубине почти в семь километров.

Почти на самом дне глубочайшего желоба в восточной части Индийского океана морские биологи обнаружили осьминога рода гримпотевтис, или «осьминога Дамбо».

Фотографии опубликованы в журнале Marine Biology, передает Naked Science.

Обычно гримпотевтисы обитают на глубине от 100 до пяти тысяч метров, однако этого 35-сантиметрового осьминога засекли на глубине 6957 метров. Еще одного гримпотевтиса обнаружили на отметке в 5760 метров (длина его туловища достигала 43 сантиметров).

Ранее максимальной глубиной, на которой удавалось сфотографировать осьминога, были 5145 метров (сделано это было 50 лет назад около Барбадоса).

«Они должны каким-то образом менять строение клеток своего организма. Если вы представите, что клетка похожа на воздушный шар, то она просто лопнет под таким давлением. Таким образом, нужна какая-то умная биохимия, позволяющая ей сохранить форму», - прокомментировал находку доктор Алан Джеймисон из Университета Ньюкасла.

Как сообщал УНИАН, начиная с 1980 года 90% популяции дельфинов в Индийском океане было уничтожено в результате промышленного рыболовства.

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