В таких случаях неважно: человек профессионал или новичок.

Музыканты умнее своих сверстников, которые не занимаются музыкой. К такому выводу пришли ученые Американского сообщества нейронаук. Все из-за сложных нейронных связей у тех, кто играет на музыкальных инструментах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Во время музицирования задействованы буквальные все участки головного мозга. Так формируется устойчивая дружба не только между нейронами-соседями, но и между обитателями отдаленных частей мозга. Это можно сравнить с оживленным движением мегаполиса и затишьем провинциального города.

"У музыкантов дегенеративные симптомы проявляются позже – на 5-7 лет по сравнению с теми, кто музыкой не занимался", – уточнила журналистам эксперт.

Лучше всего работу мозга стимулирует интеллектуальная музыка прошлых эпох. Специалисты называют музыку самым простым способом развивать головной мозг, а потому – самым популярным.

При этом в таких случаях неважно, человек профессионал или только начинает. Главное - сложность задачи.

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Автор: УНИАН