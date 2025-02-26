Во Франции установили невероятный рекорд по термоядерному синтезу

Термоядерный реактор WEST поддерживал непрерывный цикл горения плазмы в течение рекордных 1337 секунд.

Французский термоядерный реактор WEST установил новый рекорд ядерного синтеза. Ему удалось превзойти рекорд Китая, который был установлен всего несколько недель назад, пишет Live Science.

Отмечается, что 18 февраля термоядерный реактор токамак WEST поддерживал непрерывный цикл горения плазмы в течение рекордных 1337 секунд, что на 25% побило предыдущий китайский рекорд в 1066 секунд, установленный 20 января.

"WEST достиг нового ключевого технологического рубежа, поддерживая водородную плазму в течение более двадцати минут за счет нагнетания 2 МВт тепловой мощности", - говорится в заявлении Анны-Изабель Этьенвре, директора компании CEA, которой принадлежит реактор.

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В издании отметили, что ученые пытаются использовать силу ядерного синтеза - процесса, который питает звезды - уже более 70 лет. Соединяя атомы водорода при чрезвычайно высоких давлениях и температурах, звезды превращают материю в свет и тепло, вырабатывая огромное количество энергии без образования парниковых газов или долгоживущих радиоактивных отходов.

В издании объяснили, что наиболее распространенная и продвинутая конструкция термоядерных реакторов называется токамак. Он работает за счет перегрева плазмы и ее удержания внутри реакторной камеры в форме пончика с мощными магнитными полями. Именно благодаря этому WEST удалось достичь нового рубежа, удерживая плазму из тяжелых изотопов водорода, раскаленную до 50 миллионов градусов Цельсия, в течение более чем 22 минут.

По словам ученых, это достижение открывает путь для возможной эксплуатации Международного экспериментального термоядерного реактора. В этом проекте участвуют Китай, Европейский Союз, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США.

Термоядерный синтез - другие новости

Напомним, что в 2024 году исследователи из Joint European Torus (JET), экспериментального термоядерного реактора в центре термоядерной энергии Culham в Оксфордшире, смогли получить 69 мегаджоулей энергии за пять секунд, используя всего 0,2 миллиграмма топлива. Эта вспышка энергии, эквивалентная 16,5 кг тротила, побила предыдущий рекорд - 59 мегаджоулей тепловой энергии, установленный тем же объектом в 2022 году.

Кроме того, в 2022 году в США добились прорыва в термоядерном синтезе впервые с 50-х годов. Исследователи пытались воспроизвести ядерную реакцию, как на Солнце.

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