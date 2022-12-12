Исследователи пытались воспроизвести ядерную реакцию, как на Солнце

Ученые в США совершили прорыв в технологии управляемого ядерного синтеза. Исследователи пытались воспроизвести ядерную реакцию, обеспечивающую энергией Солнце.

"Министерство энергетики планирует объявить во вторник (13 декабря - УНИАН), что ученым впервые удалось провести реакцию термоядерного синтеза, которая создает чистый прирост энергии, что является важной вехой в многомиллиардных поисках продолжительностью в десятилетие и ставили целью разработать технологию, которая обеспечивает. дешевую, чистую электроэнергию", - пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что ученые с 1950-х годов изучают "святой Грааль" безуглеродной энергии.

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"До коммерческого использования остается не менее десяти лет, а может, и десятилетия, но администрация Байдена, вероятно, будет рекламировать последнюю разработку как подтверждение масштабных инвестиций правительства в течение многих лет", - говорится в сообщении.

Указано, что ученые пытались разработать оборудование, которое могло бы производить электричество без углеродного следа и радиоактивных отходов, и использовало бы меньше ресурсов, чем для использования солнечной и ветровой энергии. Систем состоит из 192 лазерных лучей, которые сходятся в центре огромной сферы, чтобы запустить термоядерную реакцию в водородной топливной грануле. Эта разработка может обеспечить дешевым электричеством бедные страны.

Как ранее сообщал УНИАН, сотрудники Национального комплекса лазерных термоядерных реакций США в ходе экспериментов добились энерговыделения плазмы свыше 60 килоджоулей. Этот результат как никогда близок к порогу, при котором реакция синтеза будет самоподдерживающейся.

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