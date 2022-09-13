Снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем.

Космический телескоп Джеймса Уэбба прислал на Землю захватывающие дух снимки туманности Ориона. Они проливают свет на окружающую среду, похожую на нашу Солнечную систему, когда она сформировалась более 4,5 миллиарда лет назад.

По мнению ученых, снимки помогут им лучше понять, что происходило в течение первого миллиона лет планетарной эволюции Млечного Пути.

"Мы поражены захватывающими дух изображениями туманности Ориона. Мы начали этот проект в 2017 году, поэтому мы ждали более пяти лет, чтобы получить эти данные", — сказал астрофизик Западного университета Элс Питерс.

Видео дня

На снимках можно рассмотреть стену из плотного газа и пыли, напоминающую огромное крылатое существо, пасть которого освещена яркой звездой.

"Эти новые наблюдения позволяют нам лучше понять, как массивные звезды трансформируют газопылевое облако, в котором они рождаются", — добавил Питерс.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ученые впервые показали туманность Тарантула на снимке "Уэбба".

Вас также могут заинтересовать новости: