Ученые показали, как выглядит необычное шаровое скопление звезд Рупрехт 16.

Космический телескоп Хаббл "заглянул" в загадочное шаровое скопление звезд.

Снимок скопления Рупрехт 16 был опубликован на сайте обсерватории.

По словам ученых, хотя все звезды, составляющие шаровые скопления, образовались примерно в одном и том же месте и в одно и то же время, почти все шаровые скопления содержат группы звезд с различным химическим составом.

Однако существуют такие шаровые скопления, в которых нет таких различный популяций звезд. Рупрехт 106 как раз и является членом этой загадочной группы.

Напомним, ранее космический телескоп Хаббл сфотографировал далекую галактику в созвездии Журавля.

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