Космический телескоп Хаббл "заглянул" в загадочное шаровое скопление звезд.
Снимок скопления Рупрехт 16 был опубликован на сайте обсерватории.
По словам ученых, хотя все звезды, составляющие шаровые скопления, образовались примерно в одном и том же месте и в одно и то же время, почти все шаровые скопления содержат группы звезд с различным химическим составом.
Однако существуют такие шаровые скопления, в которых нет таких различный популяций звезд. Рупрехт 106 как раз и является членом этой загадочной группы.
Напомним, ранее космический телескоп Хаббл сфотографировал далекую галактику в созвездии Журавля.