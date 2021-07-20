Во время полета пассажиры смогут любоваться 360-градусным осмотром Земли. Кроме этого, в капсуле будет ванная комната, бар и Wi-Fi.

Американская фирма Space Perspective уже к 2024 году планирует предложить парам вступать в брак в специальной капсуле на высоте 30 километров над землей.

Как пишет Daily Mail, в стратосферу будет подниматься огромный шар размером с футбольное поле, где можно будет провести свадьбу. Стоимость такого полета будет достигать 125 тысяч долларов, а само путешествие продлится около 6 часов.

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Во время полета пассажиры смогут любоваться 360-градусным осмотром Земли. Кроме этого, в капсуле будет ванная комната, бар и Wi-Fi.

Скорость аппарата будет небольшая – примерно 12 миль в час (5 метров в секунду, - УНИАН). Разработчики объясняют это тем, что так будет комфортнее пассажиру и он сможет больше расслабиться.

Space Perspective уже полностью распродала билеты на 2024 год, поэтому ближайшие возможные даты только на 2025 год. Клиенты приобрели капсулы для групповых мероприятий, а некоторые будут устраивать там свои свадьбы.

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Автор: Виктория Гордиенко