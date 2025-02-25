Ученые смогли убить опасные супербактерии при помощи обычной специи

Куркумин, который придает куркуме ярко-желтый цвет, способен обратить вспять устойчивость супербактерий к антибиотикам.

Супербактерии (устойчивые к антибиотикам бактерии) являются одними из самых серьезных опасностей для здоровья населения в наше время. Они способны мутировать, чтобы противостоять даже самым мощным антибиотикам, пишет Earth.

В борьбе с этими смертельно опасными патогенами исследователи из Техасского университета A&M обнаружили нечто интригующее. В своем исследовании они выяснили, что куркумин, который придает куркуме ярко-желтый цвет, способен обратить вспять устойчивость супербактерий к антибиотикам.

По словам ученых, куркумин, который является будучи представленным бактериям в качестве источника пищи, а затем вызванным светом, приводит к разрушительным реакциям внутри микробов. В конечном итоге он убивает бактерии.

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В издании отметили, что этот процесс эффективно снижает количество устойчивых к антибиотикам штаммов. Это делает обычные антибиотики снова полезными.

В то время как разработка новых антибиотиков достигла своего пика, устойчивые к ним бактерии стали стремительно развиваться, открыв эру супербактерий. В издании поделились, что к ним относятся метициллин-резистентный золотистый стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк и некоторые лекарственно-устойчивые штаммы бактерий, которые вызывают пневмонию.

"Когда бактерии начинают становиться устойчивыми к обычным антибиотикам, происходит то, что мы называем антибиотической катастрофой. Чтобы преодолеть эту проблему, нам нужны альтернативные способы либо уничтожить супербактерии, либо найти новый способ изменить естественные процессы внутри бактерий, чтобы антибиотики снова начали действовать", - рассказал профессор кафедры биомедицинской инженерии и старший автор исследования доктор Вандерлей Баньято.

В издании объяснили, что в своем исследовании ученые применили метод, известный как фотодинамическая инактивация. В нем используются свет и светочувствительные молекулы, известные как фотосенсибилизаторы, для генерации реактивных форм кислорода. Эти виды могут уничтожать микроорганизмы, нарушая их метаболические процессы.

В экспериментах ученых в качестве фотосенсибилизатора использовался куркумин. В издании подчеркнули, что прелесть этого подхода заключается в том, что куркумин также является естественной пищей для бактерий.

Команда протестировала этот метод на штаммах золотистого стафилококка, устойчивых к таким антибиотикам, как амоксициллин, эритромицин и гентамицин. В итоге выяснилось, что куркумин действительно может уничтожать супербактерии.

Другие исследования ученых

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Кроме того, ученые открыли новое состояние воды - пластичное. Исследователи выяснили, что Plastic Ice VII формируется в других частях Солнечной системы под воздействием высоких температуры и давления.

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