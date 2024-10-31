Она была захоронена с треугольным замком на пальце ноги и серпом возле шеи.

Женщина, похороненная 400 лет назад как "вампир", была "воскрешена из мертвых" археологами, которые смогли реконструировать ее лицо, используя ДНК, 3D-печать и глину для моделирования.

Как пишет Independent, Зося, как ее назвали местные жители, была найдена в 2022 году группой археологов из Торуньского университета имени Николая Коперника на безымянном кладбище в Пене, на севере Польши.

По словам ученых, анализ черепа Зоси, которой на момент смерти было 18-20 лет, позволяет предположить, что она страдала от заболевания, которое могло вызвать обмороки и сильные головные боли, а также возможные психические расстройства.

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Она была захоронена с треугольным замком на пальце ноги и серпом возле шеи, что, по мнению ученых университета имени Николая Коперника, указывает на защиту от вампиров.

О жизни Зоси известно немного, но ученые утверждают, что предметы, с которыми она была похоронена, указывают на то, что она была из богатой, возможно, знатной семьи.

"В каком-то смысле это очень иронично", - говорит шведский археолог Оскар Нильссон, который занимался реконструкцией. "Эти люди, похоронившие ее, сделали все возможное, чтобы не дать ей воскреснуть из мертвых... Мы же сделали все возможное, чтобы вернуть ее к жизни".

Напомним, недавно музей Перта в Австралии благодаря цифровой реконструкции смог идентифицировать неизвестную мумию возрастом 2 600 лет. Она оказалась темнокожей египетской принцессой.

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