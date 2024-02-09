Там есть условия для создания примитивной жизни.

Ученые из Парижской обсерватории нашли под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимаса молодой океан. Он сформировался всего 5-15 миллионов лет назад.

Как указано в исследовании в журнале Nature, это открытие делает Мимас более интересным для ученых. Спутник стал местом для исследования условий, которые могли привести к формированию жизни. Как известно, именно в первобытных водах возникли первые живые организмы Земли миллиарды лет назад.

"Это наименее вероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды. Спутник имеет вид старого и неактивного, на нем огромное количество кратеров. До сих пор ничто не выдавало существования на нем океана", – поделился астроном из Парижской обсерватории Валери Лейни.

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Как отмечается, существование океана свидетельствует о мощном источнике тепла внутри Мимаса, который и превратил лед в воду. Более того, жидкая вода составляет более половины этого ледяного спутника.

Открытие сделали благодаря анализу изображений, которые предоставил космический корабль NASA Cassini. Он исследовал Сатурн и его спутники с 2004 по 2017 год. Наблюдая за колебаниями Мимаса на его орбите вокруг планеты, ученые пришли к выводу, что у него есть либо подземный океан, либо ядро в форме мяча для регби.

Недавние исследования показали, что вращение Мимаса менялось с течением времени. Это позволило объединить наблюдения Cassini с моделированием внутренней части объекта и его орбиты. Согласно результатам, на глубине 20-30 километров под поверхностью спутника действительно существует океан.

По мнению ученых, контакт воды со скалистым ядром может "проложить путь для жизни". Однако океан еще довольно молод, а потому пока нет гарантий, что там уже есть жизнь.

Другие космические открытия о Сатурне

Спутник Сатурна Энцелад выглядит "еще более гостеприимным" после того, как ученые просмотрели старые данные. По их словам, на небесном теле было найдено еще больше органических молекул.

Вскоре кольца Сатурна начнут исчезать из нашего поля зрения. Это будет происходить из-за наклона планеты на ее орбите. Угол наклона Сатурна упадет до нуля 23 марта 2025 года. Хотя кольца Сатурна огромны (в общей сложности они занимают площадь, эквивалентную 30 Землям), они чрезвычайно тонкие. В большинстве мест они имеют толщину менее 100 метров.

Как известно, Сатурн официально признан планетой с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе - теперь их насчитывается 145.

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