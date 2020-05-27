Солнце и Земля могли возникнуть из-за столкновения двух галактик

Ученые заметили, что столкновение Млечного пути с соседней галактикой совпадает по времени с массовым образованием новых звезд.

Появление нашей Солнечной системы могло быть результатом столкновения карликовой галактики Стрелец с Млечным путем миллиарды лет назад.

Новое исследование, основанное на данных орбитального телескопа Gaia, делает вывод, что колебания, вызванные столкновением, могло дать толчок массовому формированию звезд. Одно из таких событий совпадает по времени с образованием Солнца примерно 4,7 миллиардов лет назад, - пишет Newsweek.

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Астрономы уже достаточно давно пришли к согласию, что соседняя галактика Стрелец ранее вступала в контакт с Млечным путем. И это потенциально могло повлиять на движение звезд в нем. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, говорит, что влияние этой меньшей галактики могло быть значительно большим, чем ранее считалось.

"Кажется, что Стрелец не только изменил строение и повлиял на движение звезд в Млечном пути, а также дал толчок процессам созидания в нем", - считает соавтор исследования Карме Галларт.

"Кажется, что значительная часть звездной массы Млечного пути была сформирована из-за взаимодействия со Стрельцом. И при других обстоятельствах она бы не существовала", - добавила она.

Космический телескоп Gaia был запущен в 2013 году Европейским космическим агентством (ESA) с целью создать 3D-карту галактики с точным расположением ее звезд.

"Современные модели говорят, что Стрелец проникал в Млечный путь трижды", - сказал Томас Руис-Лара из Канарского института астрофизики в Испании.

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"Если посмотреть на данные Gaia о Млечном пути, мы можем увидеть три периода повышенного формирования звезд, пики которых произошли 5,7 миллиардов, 1,9 миллиардов и один миллиард лет назад. В эти моменты Стрелец мог пройти через диск Млечного пути", - пояснил ученый.

По мнению команды, рябь от столкновений могла привести к высокой концентрации пыли и газа в определенных частях Млечного пути, провоцируя формирование звезд.

Вполне возможно, что Солнце и планеты вокруг него включительно с Землей не существовали бы, если бы Стрелец под действием гравитационного притяжения не столкнулся со значительно большим Млечным путем.

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"Солнце образовалось во времена, когда звезды формировались в галактике из-за прохождения Стрельца", - пояснила Карме.

"Мы не знаем точно, облако газа и пыли превратилась в Солнце из-за влияния Стрельца или нет. Но это вполне возможный сценарий, потому что возраст Солнца совпадает с формированием звезд под действием Стрельца", - добавила она.

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