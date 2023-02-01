Последний раз эта комета пролетала сквозь солнечную систему 50 тысяч лет назад.

Зеленая комета под названием ZTF сегодня приблизится к Земле впервые со времен ледникового периода. Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, комета ZTF приблизится к нашей планете на расстояние 42 миллиона километров 1 февраля, что составляет примерно треть расстояния между Землей и Солнцем.

Зеленая комета, которая в последний раз проходила через внутреннюю часть Солнечной системы около 50000 лет назад, будет в это время наиболее яркой.

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Как и другие кометы, ZTF имеет потрясающий зеленый оттенок, хотя наблюдатели могут не заметить этого невооруженным глазом. Секрет зеленого свечения кометы заключается в молекуле, называемой двухатомным углеродом.

Справка УНИАН. Комета - это, по сути, галактический снежный ком - тело, состоящее из льда и пыли. По мере приближения к Солнцу тепло превращает лед в газ, создавая атмосферу вокруг кометы, называемую комой.

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