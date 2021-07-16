В США парализованный гонщик вернулся к соревнованиям благодаря специально сконструированному автомобилю.
Мужчине отныне не надо волноваться за управление – оно автоматическое.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
20 лет назад Сен Шмидт получил паралич после страшной аварии. Мужчина повредил позвоночник и вынужден был покинуть чемпионаты. Но мечту когда-то вернуться в большой спорт он не покидал.
Читайте такжеВ Китае полностью избавились от майнинга криптовалютБлагодаря специальному автомобилю первый шаг к гонкам сделан. Сена посадили за руль, но управлять транспортом ни ногами, ни руками не надо.
Гонщик в высокотехнологичном шлеме и очках стартует и разгоняет авто с помощью дыхания, а поворачивает движениями головы, за которыми следят инфракрасные камеры.
Шмидт говорит, что счастлив управлять, и надеется, что разработка станет инновационной.
Вас также могут заинтересовать новости
- Цукерберг пообещал пользователям Instagram и Facebook миллиард долларов
- Возвращение скрепки: Microsoft "оживит" легендарного помощника в Office
- Ученые нашли "колыбель цивилизации" - она на Черкасщине (фото)
- С Безосом в космос отправится также 18-летний парень - он станет самым молодым космотуристом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram