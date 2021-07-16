Транспортом управляют необычно – с помощью специальных очков и шлема.

В США парализованный гонщик вернулся к соревнованиям благодаря специально сконструированному автомобилю.

Мужчине отныне не надо волноваться за управление – оно автоматическое.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

20 лет назад Сен Шмидт получил паралич после страшной аварии. Мужчина повредил позвоночник и вынужден был покинуть чемпионаты. Но мечту когда-то вернуться в большой спорт он не покидал.

Читайте такжеВ Китае полностью избавились от майнинга криптовалютБлагодаря специальному автомобилю первый шаг к гонкам сделан. Сена посадили за руль, но управлять транспортом ни ногами, ни руками не надо.

Гонщик в высокотехнологичном шлеме и очках стартует и разгоняет авто с помощью дыхания, а поворачивает движениями головы, за которыми следят инфракрасные камеры.

Шмидт говорит, что счастлив управлять, и надеется, что разработка станет инновационной.

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Автор: Иван Бойко