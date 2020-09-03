В компании заявляют, что производительность их чипа выше, чем у процессоров Core i5 десятого поколения.

Компания Qualcomm представила новое поколение однокристальной системы Snapdragon 8cx, предназначенной для ноутбуков. По заверениям разработчиков, новинка под названием Snapdragon 8cx Gen 2 5G превосходит современные процессоры Core i5.

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Как сообщает IXBT.com, решение предназначено для ноутбуков системы Always Connected PC, которая призвана совместить в себе все преимущества смартфонов и ноутбуков.

Новый чип имеет мало отличий от старого: Snapdragon 8cx Gen 2 5G всё так же выпускается по техпроцессу 7 нм, содержит те же восемь ядер Kryo 495 (предположительно, у них повышена частота), тот же блок Hexagon 690 и тот же модем Snapdragon X55.

Появилась поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а графический процессор указан лишь, как Adreno. Также появилась поддержка нескольких новых технологий Qualcomm, вроде Sensing Hub.

В Qualcomm при этом заявляют, что производительность новой платформы при TDP 7 Вт на 18% выше, чем у Core i5 десятого поколения с TDP 15 Вт. А по энергоэффективности преимущество достигает 39%.

Ноутбуки на Snapdragon

Первое поколение Snapdragon 8cx вышло в 2018 году, но не обрело широкой популярности. На основе этого ARM-чипа за минувшие два года вышло всего несколько моделей ноутбуков.

Одной из причин такого положения вещей могла стать низкая совместимость архитектуры ARM с Windows 10 и нехватка качественного софта.

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Автор: Дмитрий Захаров