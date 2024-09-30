Марсианские камни повредили колеса марсохода NASA Curiosity, но робот все еще ездит.

Марсоход Curiosity исследует кратер Гейла с 2012 года. Этого времени достаточно, чтобы выдержать пылевые бури, проехать вдоль подножия горы и проползти по бесконечным острым камням.

Алюминиевые колеса марсохода Curiosity получили повреждения, и на новых снимках видны некоторые зияющие дыры. В NASA заверяют, что все под контролем, пишет издание CNET.

У Curiosity шесть колес, и некоторые из них в худшем состоянии, чем другие. Правое среднее колесо выглядит грубым, но "все еще хорошо держится, несмотря на то, что получило некоторые из самых сильных ударов Марса", - написал инженер марсохода Эшли Строуп в обновлении миссии. В колесе зияет дыра, через которую можно заглянуть в механизмы внутри.

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Ущерб накапливался годами, поэтому команда марсохода придумала несколько хитрых решений, чтобы продлить срок службы колес. Команда тщательно изучает путь марсохода и старается избегать особенно сложных участков. Curiosity также может двигаться задом наперед по неровностям, чтобы снизить нагрузку на определенные колеса.

Curiosity регулярно проверяет свои колеса. Он делает несколько наборов изображений и проезжает несколько раз, чтобы "обнажить" различные части колес.

"Это занятие мы делаем периодически, чтобы оценить состояние и исправность колес", - написал член команды Curiosity Ремингтон Фри в обновлении миссии. "Для полного документирования состояния наших колес мы проедем семь метров в течение примерно трех часов".

Марсоход оснащен несколькими камерами, но использует Mars Hand Lens Imager, установленный на его роботизированной руке, для осмотра колес.

Curiosity преодолел более 30 километров по Марсу, и за это время NASA многому научилось. У нового марсохода Perseverance, который приземлился в другом кратере Марса в 2021 году, измененная конструкция колес. Колеса Percy больше в диаметре, уже и имеют изогнутые протекторы в отличие от шевронного рисунка, используемого для Curiosity. Модификации призваны предотвратить проблемы, с которыми столкнулся Curiosity. Пока что колеса Perseverance работают хорошо.

"Curiosity справился на удивление хорошо, учитывая, что он постоянно катится по марсианскому эквиваленту деталей Lego, разбросанных по всему полу. Зазоры и поломки колес не замедляют научную работу старого марсохода. Он все еще занят анализом горных пород, изучением истории воды на Марсе и попытками понять, была ли Красная планета когда-то пригодной для жизни микроорганизмов. Чтобы ограничить его стиль, понадобится нечто большее, чем несколько отверстий в колесах", - отмечается в статье.

Изучение Марса - последние новости

Марсоход NASA Perseverance обнаружил необычный "камень-зебру" в кратере Джезеро на Марсе, который не похож ни на один камень, который видели на Красной планете ранее.

Ранее в этом месяце марсоход сделал снимки черно-белого полосатого камня с помощью камеры, установленной высоко на его мачте. Ученые NASA получили снимки 13 сентября, после того как Perseverance уже покинул этот район.

Камень, который ученые окрестили Freya Castle, имеет невиданную ранее текстуру.

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