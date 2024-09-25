Камень, который ученые окрестили Freya Castle, имеет невиданную ранее текстуру.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил необычный "камень-зебру" в кратере Джезеро на Марсе, который не похож ни на один камень, который видели на Красной планете ранее.

Ранее в этом месяце марсоход сделал снимки черно-белого полосатого камня с помощью камеры, установленной высоко на его мачте. Ученые NASA получили снимки 13 сентября, после того как Perseverance уже покинул этот район, согласно заявлению агентства.

Камень, который ученые окрестили Freya Castle, имеет невиданную ранее текстуру.

Видео дня

"Наши знания о его химическом составе ограничены, но предварительные интерпретации показывают, что его полосы могли быть вызваны магматическими и/или метаморфическими процессами", - написали представители NASA в заявлении.

Магматические процессы связаны с кристаллизацией магмы, в то время как метаморфические процессы - это изменения в составе горных пород из-за высокой температуры и давления.

Freya Castle имеет размеры около 20 сантиметров в поперечнике. Скала-зебра рыхлая и отличается от подстилающей коренной породы, что позволяет предположить, что она возникла где-то в другом месте, согласно заявлению.

Одна из возможностей заключается в том, что скала могла скатиться с более высокой части кратера.

"Эта возможность нас воодушевляет", - заявили представители NASA. "Мы надеемся, что по мере того, как мы продолжим движение в гору, Perseverance столкнется с выходом этого нового типа горной породы, чтобы можно было получить более подробные измерения".

Freya Castle - один из нескольких интригующих камней, обнаруженных Perseverance в кратере Джезеро. В июне NASA получило изображения, показывающие необычно светлый валун около горы Уошберн кратера, а в июле агентство получило фотографии камня с пятнами леопарда, содержащего дразнящие подсказки о древней жизни на Марсе.

Ученые надеются, что камень-зебра станет одним из многих открытий во время пятой миссии марсохода.

"На момент начала кампании Crater Rim наш марсоход находится в отличном состоянии, и команда с нетерпением ждет возможности увидеть, что находится на крыше этого места", - сказал Арт Томпсон, руководитель проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Изучение Марса - подробности

В настоящее время Perseverance поднимается по крутым склонам кратера Джезеро, где он впервые приземлился в феврале 2021 года. Прошел почти месяц с тех пор, как марсоход начал подъем. Сначала прогресс был медленным, но в последние дни марсоход курсировал по более ровным участкам местности, согласно заявлению.

Perseverance завершил четыре научные кампании на Марсе, и восхождение на кратер является началом пятой, называемой Crater Rim Campaign. Марсоход находится на охоте за признаками древней жизни и подсказками о ранней истории Красной планеты. Он уже сделал потенциально новаторские открытия, включая древние озерные отложения, которые могут содержать микробные окаменелости.

Вас также могут заинтересовать новости: