Белорусские хакеры анонсировали тотальную атаку режима Александра Лукашенко в ближайшие дни.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Кибер Партизаны».
Отмечается, что «тотальная атака» будет проходить с 24 по 30 сентября 2020 года.
Хакеры добавили, что специально не публикуют предупреждений, чтобы не сорвать свой план. Отметили также, что в октябре будет проходить набор новых киберпартизанов.
«Никто не останется без внимания. А узурпатор вскоре заплатит», - предупредили хакеры.
Ранее хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко в розыск за военные преступления.
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Что происходит в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которой-обеспечить транзит власти.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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