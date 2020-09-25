"Тотальная атака" будет проходить с 24 по 30 сентября 2020 года.

Белорусские хакеры анонсировали тотальную атаку режима Александра Лукашенко в ближайшие дни.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Кибер Партизаны».

Отмечается, что «тотальная атака» будет проходить с 24 по 30 сентября 2020 года.

Хакеры добавили, что специально не публикуют предупреждений, чтобы не сорвать свой план. Отметили также, что в октябре будет проходить набор новых киберпартизанов.

«Никто не останется без внимания. А узурпатор вскоре заплатит», - предупредили хакеры.

Ранее хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко в розыск за военные преступления.

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Автор: Денис Прядко