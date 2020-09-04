Лукашенко в розыскном листе оказался вместе с главой белорусского МВД.

Неизвестные взломали официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси и внесли некоторые «коррективы» в розыскной лист.

Читайте такжеСтолтенберг созвал совет НАТО из-за отравления Навального

Об этом сообщает Наша Нива и Белсат.

Белорусский глава Александр Лукашенко вместе с министром внутренних дел Юрием Караевым с вечера 3 сентября считаются «без вести пропавшими».

Хакеры уточнили, что главных лиц государства разыскивают за военные преступления.

Как дату исчезновения неизвестные указали 9 августа - именно тогда прошли президентские выборы, а вечером вспыхнули протесты с пострадавшими и убитыми со стороны демонстрантов.

По состоянию на 9:10 сайт не открывался.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская