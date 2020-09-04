Запад обвиняет Лукашенко в силовом разгоне протестующих с жертвами / Фото: REUTERS

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Об этом сообщает Наша Нива и Белсат.

Белорусский глава Александр Лукашенко вместе с министром внутренних дел Юрием Караевым с вечера 3 сентября считаются «без вести пропавшими».

Хакеры уточнили, что главных лиц государства разыскивают за военные преступления.

Как дату исчезновения неизвестные указали 9 августа - именно тогда прошли президентские выборы, а вечером вспыхнули протесты с пострадавшими и убитыми со стороны демонстрантов.

По состоянию на 9:10 сайт не открывался.

t.me/nashaniva

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, тогда же произошли столкновения с силовиками.
  • 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
  • Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
  • 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
  • Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которой - обеспечить транзит власти.
  • Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
  • 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
  • В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
  • 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Яна Ставская