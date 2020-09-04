Запад обвиняет Лукашенко в силовом разгоне протестующих с жертвами / Фото: REUTERS
Неизвестные взломали официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси и внесли некоторые «коррективы» в розыскной лист.
Читайте такжеСтолтенберг созвал совет НАТО из-за отравления Навального
Об этом сообщает Наша Нива и Белсат.
Белорусский глава Александр Лукашенко вместе с министром внутренних дел Юрием Караевым с вечера 3 сентября считаются «без вести пропавшими».
Хакеры уточнили, что главных лиц государства разыскивают за военные преступления.
Как дату исчезновения неизвестные указали 9 августа - именно тогда прошли президентские выборы, а вечером вспыхнули протесты с пострадавшими и убитыми со стороны демонстрантов.
По состоянию на 9:10 сайт не открывался.
t.me/nashaniva
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, тогда же произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которой - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram