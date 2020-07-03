Большой парад планет 2020: когда пройдет и можно ли увидеть это уникальное явление

Все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию, что бывает раз в несколько десятков лет.

Уже завтра, 4 июля 2020 года, всех жителей планеты Земля ожидает важное астрономическое событие – парад планет.

Парад планет: что это такое

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Полный парад планет – это явление, когда планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию.

Следует заметить, что планетарное выравнивание во время такого парада не следует воспринимать буквально. На самом деле они никогда не выравниваются по совершенно прямой линии, как это часто изображают на рисунках, ведь планеты Солнечной системы не все идеально вращаются в одной плоскости и движутся по разным орбитам в трехмерном пространстве.

В целом различают такие парады планет:

мини-планетный парад - 3 планеты;

парад малых планет - 4 планеты;

большой планетный парад - 5 или 6 планет;

большой (полный) парад планет - все планеты Солнечной системы (+ иногда Плутон).

Мини-парады планет – нередкое событие. Три планеты могут наблюдаться одновременно в одной и той же части неба несколько раз в год. Между тем, полный парад планет достаточно редким и уникальным и происходит раз в несколько десятков лет.

Какой парад планет будет 4 июля 2020

Согласно прогнозам, 4 июля 2020 года начнется полный парад планет, то есть с участием всех планет. Так, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а также карликовая планета Плутон – одновременно выстроятся на одной стороне звезды. Состоится почти идеальное выравнивание, угол отклонения будет незначительным.

Последний раз такой парад планет состоялся в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

Можно ли и как наблюдать парад планет

Для жителей Земли увидеть воочию большой парад планет в полной мере не представляется возможным. Лишь несколько планет (Сатурн, Юпитер и Марс) будут видны ночью, Венера будет видна утром, а Меркурий и вовсе затмит солнце, ведь расположен очень близко к звезде. А Уран и Нептун совсем не будут видны невооруженным глазом, ведь расположены очень далеко.

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Поскольку большинство планет движутся относительно медленно, то наблюдать парад можно будет не в течение нескольких дней. Начиная с 4 июля, ночью можно будет наблюдать за такими планетами как Марс, Юпитер и Сатурн, а утром – Венеру.

В целом рассчитывать на то, что выравнивание всех планет в классическом понимании можно будет наблюдать с крыши, балкона или на открытой местности, – не стоит.

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