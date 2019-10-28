Французские археологи раскрыли загадочное содержимое древнеегипетской мумии

Внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек.

Французские ученые Национального института превентивных археологических исследований изучили древнеегипетскую мумию кошки и выяснили, что находится внутри нее с помощью рентгеновского сканирования.

Читайте также"Проклятие фараонов": в Египте решились открыть саркофаги времен Рамсеса II (фото)

Об этом сообщает издание Le Figaro.

На основе рентгеновских снимков исследователи создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой составляет 2500 лет. Модели были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик.

По мнению археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой.

Как сообщал УНИАН, в египетском городе Луксоре открыли 30 гробниц с мумиями внутри.