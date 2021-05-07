Приложение поможет привлечь пользователей к функции видеосвиданий, ведь они будут иметь возможность продолжать свои разговоры на видео.

Tinder анонсировал новую функцию Vibes, которая дает пользователям возможность узнать больше о потенциальной паре.

Как сообщают Hypebae, Vibes задает ряд вопросов на разнообразные темы: от черт характера до мнений относительно попкультуры. Ответы будут отображаться в профиле в течение 72 часов, поэтому вы можете увидеть, насколько они совпадают.

Участники также смогут сравнить свои ответы непосредственно в окне чата. Vibes поможет привлечь пользователей к функции видеосвиданий, ведь они будут иметь возможность продолжать свои разговоры на видео.

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"Мы создали Vibes, чтобы помочь сделать профили такими же динамичными, как и наши пользователи, предоставляя им больше возможностей найти пару. Это первая из многих вещей, которую мы вводим для сообщества Tinder этого года, чтобы люди смогли лучше отразить свою личность в приложении», – сказал вице-президент Tinder Уди Мило.

Функцию Vibes запустят в конце мая.

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Автор: Виктория Гордиенко