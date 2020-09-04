В компании работают над собственными очками дополненной реальности как минимум с 2016 года.

Facebook показал прототип очков дополненной реальности, которые будут поддерживать передовые технологии работы со звуком.

Читайте такжеGoogle сделал приложение для людей с нарушениями зрения, который распознает объекты вокруг и называет ихОтчет о работе над AR-очками опубликовали в блоге Facebook.

Первая технология позволяет слышать только одного собеседника во время разговора в шумном месте. Для этого несколько микрофонов в очках улавливают звуки вокруг пользователя, а затем по движению глаз и головы определяют, какие звуки ему хочется услышать.

Еще одна технология, над которой работают в Facebook, называется «аудиоприсутствием». Она позволяет воссоздавать звуки из дополненной и виртуальной реальности, как если бы они были в реальном помещении. Для работы технологии исследователи направляют в уши звук разной громкости и воссоздают звуковые отражения от стен.

Как известно, в Facebook работают над собственными очками дополненной реальности как минимум с 2016 года, когда об этом объявили на конференции F8.

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Автор: Катерина Шварц