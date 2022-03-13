Каждый учебный день будет посвящен отдельной дисциплине.

В понедельник, 14 марта, стартует "Обучение без границ" – совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video и sweet.tv.

"Восемнадцатый день продолжается жестокая война рф против Украины. Вооруженные силы Украины и отряды теробороны достойно держат оборону нашего государства и дают отпор оккупантам! Сейчас наша задача организовать и запустить образовательный процесс, по крайней мере там, где позволяет ситуация безопасности. Для этого мы объединили усилия с коллегами и партнерами и подготовили дополнительные инструменты для дистанционного образования, такие как проект "Обучение без границ", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов. Каждый день будет посвящен отдельной дисциплине. С 14 по 18 марта (понедельник-пятница) будут транслироваться следующие уроки:

14 марта – украинский язык;

15 марта – математика;

16 марта – история Украины;

17 марта – украинский язык;

18 марта – математика.

Так, детский телеканал "Пиксель"будет транслировать уроки для 5 класса ежедневно в 10:00 и для 6 класса в 11:00. ПЛЮСПЛЮС, входящий в состав 1+1 media, будет показывать уроки для школьников трех классов: 7-го с 10:00 ежедневно, 8-го с 11:00 и 11-го класса с 12:00. Региональные каналы Общественного соответственно будут транслировать занятия для 9 класса в 10:00 и для 10 класса в 11:00. Также все упомянутые уроки можно будет посмотреть на платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv как в прямом эфире, так и в любое удобное время абсолютно бесплатно.

"Обучение без границ" – наша общая попытка с помощью телевидения и онлайн-платформ погрузить школьников 5-11 классов в увлекательный мир новых знаний. Напомнить, что все будет хорошо и что мы вместе разовьем светлое завтра", – комментируют авторы проекта.

Проект реализуется на основе Всеукраинского онлайн расписания – инициативы Министерства образования и науки Украины, в рамках которой ученики 1-11 классов могут приобщиться к видеоурокам, размещенным на платфоме YouTube. Все желающие могут добавлять новые уроки из расписания в свой google-календарь, чтобы получать оповещения о начале трансляции.