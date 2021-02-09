В прошлом году со злоумышленниками во время покупок в интернете сталкивались 35% опрошенных украинцев.

В 2020 году киберпреступники смогли ограбить украинцев на 252 млн грн.

Об этом сообщила аналитическая служба OLX.

По информации аналитиков, в прошлом году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете. При этом самым популярным методом оказался обман с помощью сайтов-подделок.

«Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуются интернетом. Из них примерно 500 тыс. ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой популярной схемой мошенников в 2020 году стал фишинг - отправка ссылок на сайты-подделки», - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что главные методы преступников - размещение фейковых товаров на платформах и в социальных сетях, телефонное мошенничество (когда жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за представителя банка или полиции), а также фишинг - сайты-подделки (когда жертва переходит по ссылке на мошеннический ресурс и вводит там личные платежные данные).

Читайте такжеВ СБУ отчитались, с какими киберугрозами Украина сталкивалась в течение прошлого годаВ подавляющем большинстве случаев преступники используют методы социальной инженерии: прикидываются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем применяют манипуляции, чтобы жертва сама отдала свои платежные данные.

По статистике, доля киберобманов в онлайн-шопинге с использованием сайтов-подделок составляет около 0,4% от всех транзакций. В целом количество людей, столкнувшихся с фишингом при покупке или продаже товаров в 2020 году, по данным платформы, составляет примерно 20 тыс. человек. Из них 12,4 тыс. (62%) не потеряли деньги благодаря внимательности, знаниям правил и своевременному обращению в службу поддержки сайта.

При этом количество пользователей, отдавших личные данные мошенникам и потерявших деньги, - примерно 7,7 тыс. человек.

«С начала марта и до конца локдауна мошенники оперативно отслеживали тенденции спроса населения и расширяли свою деятельность от электроники до товаров личной гигиены, быта и спортивного инвентаря. Под удар первым делом попали люди, которые покупали онлайн или пользовались сервисами впервые», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество таких мошеннических действий было зафиксировано в декабре 2020 года, когда украинцы массово покупали товары онлайн в канун Нового года и январского локдауна.

Что такое фишинг и как уберечься от мошенничества

С помощью фишинга мошенники выманивают у доверчивых или невнимательных пользователей интернета пароли и другую личную информацию, которую важно сохранять в тайне.

Например, преступники могут отправлять электронные письма от имени банка, магазина или работодателей со ссылками на фейковые сайты. Перейдя по такой ссылке или сообщив любую личную информацию на таком сайте, пользователь поставит свои личные данные и финансовые счета под угрозу.

Сегодня фишинг все чаще выходит за пределы интернет-мошенничества. В частности, злоумышленники могут отправлять письма с просьбой позвонить по определенному номеру, например, для решения банковских вопросов. Такая техника получила название вишинг, то есть голосовой фишинг.

Имея достаточно информации о человеке, мошенники даже могут похитить, переключив на другую SIM-карту, его номер телефона, а значит получить доступ к интернет-аккаунтам, зарегистрированным на этот номер.

Чтобы защитить свои личные данные и не стать жертвой мошенников, специалисты советуют осторожно относиться к заманчивой рекламе, проверять надежность веб-сайтов, остерегаться неожиданных и подозрительных электронных писем, сообщений или телефонных звонков, не переходить по странными ссылками, использовать надежные пароли.

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Автор: Екатерина Жирий