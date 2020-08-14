В Пентагоне создают группу для исследования НЛО

О создании структуры будет объявлено в ближайшее время.

Минобороны США формирует рабочую группу для исследования неопознанных летающих объектов (НЛО).

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Об этом сообщили источники в ведомстве CNN, передает kommersant. По их данным, о создании структуры будет объявлено в ближайшее время. Ее куратором станет замминистра обороны Дэвид Норквист.

НЛО в США: что было раньше

В июне президент Дональд Трамп пообещал решить, нужно ли снимать гриф секретности с материалов о розуэлльском инциденте - предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году.

В апреле Пентагон опубликовал видео неопознанных явлений в 2004 и 2015 годах.

Также были опубликованы отчеты, где пилоты рассказывали о наблюдении за НЛО в 2013–2019 годах.

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