В Пентагоне создают группу для исследования НЛО
09:28, 14 августа 2020Наука и IT
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О создании структуры будет объявлено в ближайшее время.
Пентагон опубликовал видео неопознанных явлений в 2004 и 2015 годах \ Flickr/maxime raynal
Минобороны США формирует рабочую группу для исследования неопознанных летающих объектов (НЛО).
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Об этом сообщили источники в ведомстве CNN, передает kommersant. По их данным, о создании структуры будет объявлено в ближайшее время. Ее куратором станет замминистра обороны Дэвид Норквист.
НЛО в США: что было раньше
- В июне президент Дональд Трамп пообещал решить, нужно ли снимать гриф секретности с материалов о розуэлльском инциденте - предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году.
- В апреле Пентагон опубликовал видео неопознанных явлений в 2004 и 2015 годах.
- Также были опубликованы отчеты, где пилоты рассказывали о наблюдении за НЛО в 2013–2019 годах.
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